Ex obiettivi: ufficiale Coppola al Paris FC. Il Brighton: “Ma a giugno torna qui”

Come già si era capito nella giornata di ieri , Diego Coppola non verrà alla Fiorentina. L'ex Hellas, infatti, si è trasferito ufficialmente in prestito, salutando momentaneamente il Brighton per approdare al Paris FC (dove gioca l'ex gigliato Jonathan Ikoné), per disputare in Ligue 1 la seconda parte della stagione. L'annuncio dei due club è arrivato nella giornata odierna, con tanto di commento anche del tecnico della formazione inglese, Fabian Hurzeler .

L'allenatore del Brighton ha detto a tal proposito: "Siamo davvero soddisfatti di come il ragazzo si sia ambientato ed inserito nella nostra realtà, adesso l'avrà l'opportunità di giocare con più continuità, ma non c'è dubbio che si tratta soltanto di un arrivederci. A giugno Coppola tornerà sicuramente da noi". Il centrale veneto con la compagine inglese ha disputato appena 9 presenze, mentre in Francia adesso spera di avere più occasioni per mettersi in mostra anche in ottica Nazionale italiana.