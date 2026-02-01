Nazione: “La strategia di Paratici per Dragusin. Il piano B gioca con Spalletti”

La Fiorentina si muove per un difensore

La Nazione si sofferma sul difensore. La strategia è piuttosto chiara: sono queste le ore in cui si cercherà di capire se si può arrivare a Radu Dragusin, lusingato e abbandonato dalla Roma, mai entrato realmente in ottica Milan.

Paratici può sfruttare gli ottimi rapporti con entourage e giocatore (oltre che col Tottenham) per provare a portarlo a Firenze nelle ultimissime ore di mercato. La situazione può cambiare tra oggi e domani: il centrale ex Genoa ha bisogno di giocare con continuità dopo il grave infortunio al ginocchio.

Chiaro che sia una trattativa complicata, impossibile nelle scorse settimane e adesso un filo meno proibitiva. Ma comunque difficile. Per questo i dirigenti viola hanno portato avanti anche il piano B che risponde al nome di Rugani. La Juventus non ha fatto muro, il difensore ha preso atto dell'interesse viola. La formula giusta può essere quella ormai consolidata, con un prestito con obbligo di riscatto condizionato in caso di salvezza. Vedremo quel che potrà accadere. Di sicuro al momento la pista Rugani sembra quella più percorribile.