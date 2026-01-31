La Nazione riporta oggi un aggiornamento riguardo alla tifoseria della Fiorentina. Sospesi, infatti, cinque daspo emessi dalla questura di Firenze in merito agli scontri avvenuti prima della partita amichevole Fiorentina-Montpellier del 4 agosto 2024. È la decisione del Tar della Toscana, che ha accolto l'istanza cautelare presentata da cinque tifosi, assistiti dagli avvocati Simone Bonaldi, Marco Fortunati e Giovanni Conticelli. Il tribunale amministrativo sospende gli effetti dei provvedimenti del questore, e rimanda la decisione finale all'udienza del 10 giugno 2026. Per gli scontri, la questura notificò inizialmente 32 daspo nei confronti di altrettanti tifosi fiorentini, ventiquattro dei quali con durata tra 1 e i 5 anni e i restanti con durata compresa tra i 5 e i 10 anni con la prescrizione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.