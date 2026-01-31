VIOLA NEWS news viola stampa Disordini Fiorentina-Montpellier: sospesi i daspo ai tifosi viola

Il Tar della Toscana ha accolto l'istanza cautelare presentata da cinque tifosi.
La Nazione riporta oggi un aggiornamento riguardo alla tifoseria della Fiorentina. Sospesi, infatti, cinque daspo emessi dalla questura di Firenze in merito agli scontri avvenuti prima della partita amichevole Fiorentina-Montpellier del 4 agosto 2024. È la decisione del Tar della Toscana, che ha accolto l'istanza cautelare presentata da cinque tifosi, assistiti dagli avvocati Simone Bonaldi, Marco Fortunati e Giovanni Conticelli. Il tribunale amministrativo sospende gli effetti dei provvedimenti del questore, e rimanda la decisione finale all'udienza del 10 giugno 2026. Per gli scontri, la questura notificò inizialmente 32 daspo nei confronti di altrettanti tifosi fiorentini, ventiquattro dei quali con durata tra 1 e i 5 anni e i restanti con durata compresa tra i 5 e i 10 anni con la prescrizione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

