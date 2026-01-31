Napoli: Conte ritrova il collaboratore Vanoli, ma che emergenza per gli azzurri

Il Corriere dello Sport scrive oggi del Napoli di Antonio Conte. Come riporta il quotidiano, il tecnico dei partenopei ritroverà Vanoli e sarà difficile per entrambi, considerando che i due allenatori si conoscono benissimo se non perfettamente, avendo lavorato insieme a più riprese: il tecnico della Fiorentina, infatti, è stato collaboratore di quello del Napoli in Nazionale, all’Inter e al Chelsea. Certo, sono trascorsi un po’ di anni e ognuno si è evoluto e ha cambiato, ma il Dna resta. Resiste anche l’emergenza per il tecnico del Napoli: dieci assenti anche oggi, quasi tutti titolari e da titolo, nonostante un Giovane in più. Napoli e Fiorentina, tra l’altro, sono legate da un dettaglio significativo: nelle ultime sette partite hanno viaggiato quasi allo stesso ritmo collezionando 12 e 11 punti, nonostante posizioni in classifica a specchio (terzo e diciottesimo posto). Simili le difficoltà e soprattutto la sete: il Napoli è a caccia di punti Champions, la Fiorentina di ossigeno salvezza. Quella di oggi, insomma, sarà una partita molto, molto importante per il futuro di tutti. Entrambe, tra l’altro, vengono dalle brutte sconfitte con la Juve a Torino e il Cagliari al Franchi in campionato, e con il Chelsea al Maradona e con il Como ancora al Franchi in Coppa Italia. Doppia eliminazione. Motivo in più per cercare reciprocamente punti importantissimi.