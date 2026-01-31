Viola News
Niente trasferta: a Napoli la prima partita senza tifosi

E' la conseguenza del provvedimento preso dopo gli scontri in A1 fra tifosi della Fiorentina e quella della Roma prima della gara tra il Bologna e la squadra viola
Redazione VN

Oggi alle 18 la Fiorentina giocherà contro il Napoli allo stadio Maradona. Repubblica Firenze ricorda come quella in terra campana sia la prima partita in cui la squadra viola dovrà fare a meno del sostegno dei suoi tifosi. Questo accadrà sino alla fine del campionato. Un provvedimento preso dopo gli scontri in A1 tra supporters viola e quelli della Roma prima di Bologna-Fiorentina.

