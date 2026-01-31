CorFio: “Vanoli dimostri a Conte che è cresciuto. Ed ora servono qualità morali”

Il Corriere Fiorentino analizza oggi sulle sue pagine l'apporto di Paolo Vanoli alla guida della Fiorentina. Come scrive il quotidiano, infatti, l’allenatore ha migliorato la condizione fisica del gruppo, ma se vuole salvare la sua fragile creatura deve riuscire a fare ancora uno step fondamentale: scacciare dalla mente dei giocatori la sottile presunzione che in campo si trasforma in superficialità. La Fiorentina non riesce a calarsi sino in fondo nella realtà della sua complessa stagione. Nelle sedici tappe della gestione Vanoli soltanto una volta i viola hanno tenuto la porta chiusa, in casa con la Cremonese. L'avversaria di oggi, il Napoli, è una squadra stanca e decimata dalle assenze, che però conserva lo spirito guerriero del suo allenatore. Conte, precipitato al quarto posto, deve fare i conti con la necessità improrogabile di dare una sterzata a una stagione che sta prendendo una brutta piega. Lo scudetto è lontano 9 punti e contro l’amico Vanoli ha un solo risultato a disposizione. Gli azzurri hanno vinto solo una delle ultime sette partite giocate e mercoledì hanno speso moltissime energie per cercare l’impresa con il Chelsea. Ma ci metteranno l’anima per cambiare il vento. La Fiorentina dovrà limitare gli errori. Per uscire indenne dal Maradona servirà l’attenzione che non abbiamo visto con i titolari contro il Cagliari e con le riserve contro il Como. La voglia di soffrire per rimanere in piedi. Non bastano le qualità tecniche, servono quelle morali. I motivi per cui la Viola è ultima negli scontri diretti sono evidenti. Non è grave uscire dalla Coppa Italia, è grave come è successo. A Napoli si dovrà tirare fuori l’atteggiamento di Bologna altrimenti sopravvivere sarà impossibile. Non è più tempo di fare i calcoli: la corsa sta entrando nel vivo e bisogna provare a fare punti in ogni occasione, anche contro le migliori. Vanoli è cresciuto con Conte e oggi ha l’occasione di dimostrare al suo maestro di essere diventato grande.