Pedullà: “Lazio, accordo con Rugani. Ma c’è l’incognita Romagnoli”

Lazio, con la mancata cessione di Romagnoli l'arrivo di un centrale resta in stand-by: due nomi nel mirino, su cui c'è anche la Fiorentina
Redazione VN

Situazione di grande confusione in casa Lazio, visto che la cessione di Romagnoli all'Al-Sadd è saltata. Secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà, i biancocelesti avevano accettato l'offerta del club qatariota, ma a causa della mancanza di accordi sulla dilazione non si è trovato il tempo per presentare la documentazione.

Adesso la situazione del centrale ex Milan resta un'incognita, con i biancocelesti che si erano già mobilitati per il sostituto: Diogo Leite o Daniele Rugani, stessi giocatori che piacciono alla Fiorentina.

La Lazio aveva raggiunto l'accordo con il centrale della Juventus prima di cena per un prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo in caso di piazzamento dei biancocelesti tra le prime 13 del campionato. I bianconeri avevano dato il via libera, ma adesso è tutto in stand-by, visto che il suo arrivo era legato alla cessione di Romagnoli.

Detto questo, i margini per la chiusura restano comunque vivi, visto che negli ultimi giorni di mercato può succedere sempre di tutto, con la Fiorentina che tiene d'occhio la situazione sullo sfondo.

