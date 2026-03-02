Gazzetta avvisa la Fiorentina: “Zaniolo è tornato il fenomeno visto a Roma”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Nicolò Zaniolo. L'ex Fiorentina guiderà l'attacco dell'Udinese nella sfida di questa sera. Questo l'avvertimento del noto quotidiano:
Zaniolo ha un riscatto fissato a 10 milioni dal Galatasaray. A Udine è tornato il fenomeno che aveva incantato nella sua prima parte con la Roma. Fermarsi in Friuli, dove sta facendo benissimo, sarebbe la mossa migliore per un calciatore che i tifosi stanno amando, che gode di affetto e serenità, che gioca col 10 ed è sempre protagonista. Ha già indossato le maglie di Roma, Atalanta e Fiorentina, oltre a quelle straniere di Leeds e Galatasaray. Certo, le coppe sono un'attrazione fatale. Cosi come l'idea di riprovarci. Ma essere leader in un club in cui tante condizioni sono eccellenti e cercare di trascinarlo più in alto riguadagnandosi l'azzurro può essere una motivazione importante. Dopo l'intervento di pulizia del menisco al 10 manca (dal 7 gennaio) solo il ritorno al gol.
