Gazzetta avvisa la Fiorentina: “Zaniolo è tornato il fenomeno visto a Roma”

Nicolò Zaniolo
La Gazzetta dello Sport su Nicolò Zaniolo
Redazione VN

La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Nicolò Zaniolo. L'ex Fiorentina guiderà l'attacco dell'Udinese nella sfida di questa sera. Questo l'avvertimento del noto quotidiano: 

Zaniolo ha un riscatto fissato a 10 milioni dal Galatasaray. A Udine è tornato il fenomeno che aveva incantato nella sua prima parte con la Roma. Fermarsi in Friuli, dove sta facendo benissimo, sarebbe la mossa migliore per un calciatore che i tifosi stanno amando, che gode di affetto e serenità, che gioca col 10 ed è sempre protagonista. Ha già indossato le maglie di Roma, Atalanta e Fiorentina, oltre a quelle straniere di Leeds e Galatasaray. Certo, le coppe sono un'attrazione fatale. Cosi come l'idea di riprovarci. Ma essere leader in un club in cui tante condizioni sono eccellenti e cercare di trascinarlo più in alto riguadagnandosi l'azzurro può essere una motivazione importante. Dopo l'intervento di pulizia del menisco al 10 manca (dal 7 gennaio) solo il ritorno al gol.

