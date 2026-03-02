Sabatini: “Juventus, con Kean e Fagioli saresti una squadra più forte”

Sandro Sabatini , noto giornalista, ha commentato le vicende in casa Juventus. Parlando dei mercati passati, ha nominato 2 giocatori centrali della rosa viola come Kean e Fagioli. Ecco le sue parole a Radio Sportiva:

Con Moise Kean come punta centrale e Nicolò Fagioli in mezzo al campo, la Juventus sarebbe una squadra più forte, così come lo sarebbe con Huijsen in difesa, Rabiot a centrocampo e Szczesny tra i pali. La Juventus ha commesso gravi errori non solo negli acquisti di alcuni giocatori, ma soprattutto nelle loro cessioni: scelte ingiustificabili che in diversi casi sono avvenute a cifre troppo basse, quasi da saldo. Sbagliare un acquisto può capitare, ma sbagliare tutte le cessioni no. Vendere sotto valore è qualcosa che non dovrebbe mai accadere