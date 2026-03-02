Stefano Carobbi, ex giocatore della Fiorentina, ha difeso Nicolò Fortini in vista della sfida di questa sera contro l'Udinese. Ecco le sue parole sul terzino viola a Lady Radio: (CHI AL POSTO DI DODO?)
Carobbi difende Fortini: “Se Gasperini si è interessato a lui un motivo c’è”
L'ex viola a difesa di Fortini
Chi schierare sulla fascia destra al posto di Dodô? Puntare su Comuzzo manderebbe un segnale chiaro all’Udinese: l’idea sarebbe quella di una gara più prudente e coperta, perché non si tratta di un terzino portato alla spinta. Può adattarsi a quel ruolo, ma con compiti prevalentemente difensivi. La scelta di Fortini, invece, comunicherebbe tutt’altro: è un esterno con gamba, capace di accompagnare l’azione offensiva. E non va dimenticato che se Gasperini si è interessato a lui un motivo c’è: ha qualità importanti e un potenziale ancora tutto da esprimere.
