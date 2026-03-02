Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Carobbi difende Fortini: “Se Gasperini si è interessato a lui un motivo c’è”

news viola

Carobbi difende Fortini: “Se Gasperini si è interessato a lui un motivo c’è”

Fortini
L'ex viola a difesa di Fortini
Redazione VN

Stefano Carobbi, ex giocatore della Fiorentina, ha difeso Nicolò Fortini in vista della sfida di questa sera contro l'Udinese. Ecco le sue parole sul terzino viola a Lady Radio: (CHI AL POSTO DI DODO?)

Chi schierare sulla fascia destra al posto di Dodô? Puntare su Comuzzo manderebbe un segnale chiaro all’Udinese: l’idea sarebbe quella di una gara più prudente e coperta, perché non si tratta di un terzino portato alla spinta. Può adattarsi a quel ruolo, ma con compiti prevalentemente difensivi. La scelta di Fortini, invece, comunicherebbe tutt’altro: è un esterno con gamba, capace di accompagnare l’azione offensiva. E non va dimenticato che se Gasperini si è interessato a lui un motivo c’è: ha qualità importanti e un potenziale ancora tutto da esprimere.

Leggi anche
L’avvertimento sul futuro di Dodò: “Agenti chiari, andrà via a parametro zero”
Masini: “Ecco cosa mi ha detto Paratici. Comuzzo? Lo vedo meglio in un altro ruolo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA