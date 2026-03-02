Masini: “Ecco cosa mi ha detto Paratici. Comuzzo? Lo vedo meglio in un altro ruolo”

Marco Masini, cantautore e noto tifoso della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sul momento della squadra di Vanoli:
Fedez e la Fiorentina? L'unico modo per distrarlo da Sanremo. A volte, staccare la mente, aiuta a concentrarsi. E io l'ho fatto con la cosa che gli interessa meno, cioè del calcio. Magari un giorno lo porto al Franchi. Tifare la Fiorentina è un... "male necessario" (ride ndr). La sofferenza ormai è all'ordine del giorno, spero che con Paratici ci siamo un progetto tecnico serio, quello sbandierato da anni a Firenze. Fabio mi ha detto che nell'esibirmi ho una calma serafica, anche se ero davvero emozionato per la sua presenza in teatro. Udinese-Fiorentina? Mi aspetto una gara completamente diversa da quella vista in Conference League. Però voglio capire cosa succede sulla fascia destra, loro segnano molto da sinistra, non so se conviene avere due sterni offensivi. Comuzzo? Non credo sia stata l'offerta del Napoli a metterlo in difficoltà. E' giovane, quando la squadra non gira è normale non rendere al meglio. Secondo me, nel ruolo di terzino a destra può fare molto bene.
