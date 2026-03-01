Fedez ironico su Masini: “Stempera le tensione parlando di Fiorentina!”

L'ironico retroscena raccontato da Fedez su Marco Masini prima delle loro esibizioni al Festival di Sanremo 2026

Durante Domenica In - Speciale Festival di Sanremo, Fedez ha raccontato con ironia il rapporto nato sul palco con Marco Masini.

Il rapper ha sottolineato la serenità del cantautore: “Marco ha una calma serafica pazzesca, riesce a stemperare la tensione parlando solo di Fiorentina”, ha scherzato.

Guardando al percorso sanremese, Fedez ha spiegato come l’obiettivo non fosse la classifica: “Nell’immediato, dal punto di vista musicale, non abbiamo programmi. L’obiettivo era dare tutto quello che potevamo. Ieri sera ci siamo goduti il palco, soprattutto io che ho sempre sentito il peso di questo palcoscenico”.

Spazio anche a una battuta: “La seconda sera Masini era emozionato perché ha detto che c’era Fabio Paratici all’Ariston e doveva fare bella figura”.