La situazione in Medio Oriente è sempre più instabile, soprattutto visti gli aggiornamenti delle ultime ore provenienti dall'Iran. I bombardamenti stanno coinvolgendo molti paesi, tra cui il Qatar. Proprio Roberto Mancini, allenatore dell'Al-Sadd, ha raccontato al Tg1 cosa sta succedendo:
Mancini e la crisi in Medio Oriente: "Gli allarmi sul telefono, poi le esplosioni"
"Mia madre mi ha chiamato preoccupata, ma le ho detto di stare tranquilla per il momento. Avevamo avuto segnali di un attacco al tg, visto il dispiegamento di forze armate nel Golfo. Quindi pensavamo potesse accadere qualcosa, anche se speravamo che la diplomazia potesse avere la meglio. Speriamo bene. Ieri ha iniziato a suonare l'allarme sul telefono, con scritte in arabo. Da stamattina, ne sono arrivati cinque o sei e poco dopo sentivamo le esplosioni. Eravamo a messa, sono arrivati gli alert mentre eravamo in chiesa: ci dicevano di tornare subito a casa e di restarci"
