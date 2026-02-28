VIOLA NEWS altre news GEELY arriva in Italia: innovazione e tecnologia ora anche a Firenze con Car Village

Per chi vuole scoprire dal vivo GEELY Starray EM-i e GEELY EX5, effettuare un test drive o ricevere informazioni sulle varie formule di acquisto, Car Village rappresenta il punto di riferimento locale.
Il panorama automobilistico italiano si arricchisce di un nuovo protagonista: GEELY, uno dei gruppi automotive più solidi e innovativi a livello globale, sbarca ufficialmente nel nostro Paese. E in Toscana gli appassionati possono già toccare con mano le novità grazie a Car Village, concessionaria ufficiale del marchio a Firenze e Arezzo. Per chi vuole scoprire dal vivo GEELY Starray EM-i e GEELY EX5, effettuare un test drive o ricevere informazioni sulle varie formule di acquisto, Car Village rappresenta il punto di riferimento locale.

Chi è GEELY: un colosso globale dell’automotive

Geely Auto è parte del gruppo Zhejiang Geely Holding, realtà industriale che negli anni ha conquistato una posizione di rilievo nel settore automotive internazionale. Il gruppo è noto per collaborazioni e partecipazioni strategiche con brand europei di primo piano, un elemento che ha contribuito a consolidarne credibilità e know-how tecnologico. Oggi GEELY porta in Italia una gamma che unisce design moderno, propulsioni elettrificate e dotazioni di alto livello.

GEELY Starray EM-i: il SUV ibrido di nuova generazione

La GEELY Starray EM-i è il SUV ibrido pensato per chi cerca spazio, comfort e tecnologia senza rinunciare all’efficienza. Puoi guidarla in elettrico quando vuoi e passare all’ibrido quando serve, e goderti così il meglio senza dipendere dalla ricarica. Con un'autonomia eccezionale, una sicurezza straordinaria e prestazioni impeccabili, ridefinisce il concetto stesso di ibrido. Il sistema EM-i di Geely combina un motore ibrido dedicato ad alta efficienza e un’unità di trasmissione intelligente Eleven-in-One (E-DHT), alimentato da una batteria litio-ferro-fosfato, che è sempre pronto a dare energia quando l’auto passa alla modalità Pure Electric. Un modello che si inserisce perfettamente nel segmento dei SUV familiari, con un rapporto qualità-prezzo particolarmente competitivo. Fino a fine marzo può essere acquistata al prezzo di € 34.900 nella versione Launch Edition, la versione full optionals.

GEELY EX5: il SUV 100% elettrico

Accanto alla versione ibrida, debutta anche la GEELY EX5, SUV completamente elettrico pensato per la mobilità urbana ed extraurbana. Progettata per garantire lunghe percorrenze, velocità e sicurezza, la Geely EX5 ha un'autonomia eccezionale, una ricarica superveloce e una batteria di nuova generazione per una guida senza compromessi. Questa auto è pensata sia per l’uso cittadino che per il fine settimana, offrendo una guida fluida e sicura. La sua autonomia si estende fino a 430km e con la possibilità di ricarica rapida da 100kW in corrente continua può ricaricarsi dal 30% all’80% in circa 20 minuti. Una proposta che guarda al futuro della mobilità sostenibile, in linea con la crescente attenzione verso soluzioni a basse emissioni. La GEELY EX5 fino a fine marzo può essere acquistata ad un prezzo lancio di € 38.900 con 3 tagliandi inlcusi. Geely è qui, non è più un nome lontano. Cambierà il panorama automobilistico. Nessuno riesce ad avere contemporaneamente quello che possiede Geely: linee moderne, interni pregiati, batterie innovative, garanzie concrete e una qualità prezzo senza uguali. Car Village è orgogliosa di poter far scoprire Geely a Firenze e ad Arezzo ai propri clienti. Questo è l’inizio, ed il fiato è già sospeso, come nell’attimo che precede un goal.

 

