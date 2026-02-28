GEELY arriva in Italia: innovazione e tecnologia ora anche a Firenze con Car Village

La GEELY Starray EM-i è il SUV ibrido pensato per chi cerca spazio, comfort e tecnologia senza rinunciare all’efficienza. Puoi guidarla in elettrico quando vuoi e passare all’ibrido quando serve, e goderti così il meglio senza dipendere dalla ricarica. Con un'autonomia eccezionale, una sicurezza straordinaria e prestazioni impeccabili, ridefinisce il concetto stesso di ibrido. Il sistema EM-i di Geely combina un motore ibrido dedicato ad alta efficienza e un’unità di trasmissione intelligente Eleven-in-One (E-DHT), alimentato da una batteria litio-ferro-fosfato, che è sempre pronto a dare energia quando l’auto passa alla modalità Pure Electric. Un modello che si inserisce perfettamente nel segmento dei SUV familiari, con un rapporto qualità-prezzo particolarmente competitivo. Fino a fine marzo può essere acquistata al prezzo di € 34.900 nella versione Launch Edition, la versione full optionals.

Accanto alla versione ibrida, debutta anche la GEELY EX5, SUV completamente elettrico pensato per la mobilità urbana ed extraurbana. Progettata per garantire lunghe percorrenze, velocità e sicurezza, la Geely EX5 ha un'autonomia eccezionale, una ricarica superveloce e una batteria di nuova generazione per una guida senza compromessi. Questa auto è pensata sia per l’uso cittadino che per il fine settimana, offrendo una guida fluida e sicura. La sua autonomia si estende fino a 430km e con la possibilità di ricarica rapida da 100kW in corrente continua può ricaricarsi dal 30% all’80% in circa 20 minuti. Una proposta che guarda al futuro della mobilità sostenibile, in linea con la crescente attenzione verso soluzioni a basse emissioni. La GEELY EX5 fino a fine marzo può essere acquistata ad un prezzo lancio di € 38.900 con 3 tagliandi inlcusi. Geely è qui, non è più un nome lontano. Cambierà il panorama automobilistico. Nessuno riesce ad avere contemporaneamente quello che possiede Geely: linee moderne, interni pregiati, batterie innovative, garanzie concrete e una qualità prezzo senza uguali. Car Village è orgogliosa di poter far scoprire Geely a Firenze e ad Arezzo ai propri clienti. Questo è l’inizio, ed il fiato è già sospeso, come nell’attimo che precede un goal.