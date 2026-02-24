Carragher: “De Gea tra i più forti di sempre in Premier”. La spiegazione

De Gea per 13 anni è stato il baluardo del Manchester United. Jamie Carragher lo ha inserito tra i migliori di sempre

Un campionato come la Premier League ha sfornato moltissimi campioni, anche in porta. Tra questi c'è David De Gea, che da due anni difende i pali della Fiorentina. Per molti anni è stato uno dei migliori al mondo nel Manchester United. Jamie Carragher a Sky Sports, ha classificato i migliori di sempre nel ruolo per la Premier League. L'ex Liverpool lo ha inserito al quarto posto, sotto solamente ad Alisson, Schmeichel e Cech.