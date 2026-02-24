Carragher: “De Gea tra i più forti di sempre in Premier”. La spiegazione

Un campionato come la Premier League ha sfornato moltissimi campioni, anche in porta. Tra questi c'è David De Gea, che da due anni difende i pali della Fiorentina. Per molti anni è stato uno dei migliori al mondo nel Manchester United. Jamie Carragher a Sky Sports, ha classificato i migliori di sempre nel ruolo per la Premier League. L'ex Liverpool lo ha inserito al quarto posto, sotto solamente ad Alisson, Schmeichel e Cech.
La scelta—
Sui social molti hanno chiesto a Carragher il motivo della scelta. L'ex difensore ha risposto così: "5 volte miglior portiere della Premier, un record. Disputò la migliore prestazione che abbia mai visto da un portiere nell'era della Premier League in trasferta contro l'Arsenal."
