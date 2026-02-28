L'assemblea generale per l'IFAB oggi si riunisce per formalizzare le novità regolamentari in vigore dalla stagione 2026/2027, sulla base delle indicazioni emerse durante l’Annual Business Meeting di Londra, tenutosi a fine gennaio.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news IFAB, l’incontro per le nuove misure: sul tavolo simulazioni e perdite di tempo
altre news
IFAB, l’incontro per le nuove misure: sul tavolo simulazioni e perdite di tempo
I temi che l'Ifab tratterà in vista della stagione 2026/27
Tra i temi trattati ci sono nuove formule per migliorare il gioco e ridurre le perdite di tempo, come quelle legate a presunti infortuni, sostituzioni o rimesse laterali, per evitare che i giocatori se ne approfittino con brutte simulazioni. Le modifiche potrebbero entrare in vigore dal primo giugno e quindi essere testate in occasione dei Mondiali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA