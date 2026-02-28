IFAB, l’incontro per le nuove misure: sul tavolo simulazioni e perdite di tempo

Tra i temi trattati ci sono nuove formule per migliorare il gioco e ridurre le perdite di tempo, come quelle legate a presunti infortuni, sostituzioni o rimesse laterali, per evitare che i giocatori se ne approfittino con brutte simulazioni. Le modifiche potrebbero entrare in vigore dal primo giugno e quindi essere testate in occasione dei Mondiali.