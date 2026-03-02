Chi al posto di Dodò? Nazione: “Fortini o Comuzzo? Il piano di Vanoli”

Il principale nodo per Paolo Vanoli riguarda il sostituto di Dodò sulla fascia destra a Udine. Le opzioni sono Niccolò Fortini , scelta più naturale e probabile, oppure Pietro Comuzzo , già testato in quel ruolo contro il Pisa. L’esperimento però non ha convinto del tutto, così come il recente impiego dal 1’ in Conference League contro lo Jagiellonia , motivo per cui Fortini sembra destinato a riprendersi la fascia.

In difesa la Fiorentina dovrebbe confermare la linea a quattro con Fabiano Parisi a sinistra, Marin Pongračić e Luca Ranieri centrali, con l’ipotesi Daniele Rugani come possibile alternativa. Robin Gosens, dopo la botta al volto, è partito per Udine ma potrà giocare solo con una maschera protettiva. A centrocampo la regia sarà ancora affidata a Nicolò Fagioli, affiancato da Rolando Mandragora, di rientro dalla squalifica, e Marco Brescianini.