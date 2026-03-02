Il principale nodo per Paolo Vanoli riguarda il sostituto di Dodò sulla fascia destra a Udine. Le opzioni sono Niccolò Fortini, scelta più naturale e probabile, oppure Pietro Comuzzo, già testato in quel ruolo contro il Pisa. L’esperimento però non ha convinto del tutto, così come il recente impiego dal 1’ in Conference League contro lo Jagiellonia, motivo per cui Fortini sembra destinato a riprendersi la fascia.
Chi al posto di Dodò? Nazione: “Fortini o Comuzzo? Il piano di Vanoli”
In difesa la Fiorentina dovrebbe confermare la linea a quattro con Fabiano Parisi a sinistra, Marin Pongračić e Luca Ranieri centrali, con l’ipotesi Daniele Rugani come possibile alternativa. Robin Gosens, dopo la botta al volto, è partito per Udine ma potrà giocare solo con una maschera protettiva. A centrocampo la regia sarà ancora affidata a Nicolò Fagioli, affiancato da Rolando Mandragora, di rientro dalla squalifica, e Marco Brescianini.
In attacco pochi dubbi: Harrison è certo di una maglia sulla destra, mentre a sinistra Albert Gudmundsson è in vantaggio su Jacopo Fazzini, al possibile rientro da titolare dopo l’infortunio alla caviglia. Davanti confermatissimo Moise Kean, a caccia del gol per la quarta partita consecutiva in campionato, chiamato ancora una volta a guidare l’attacco viola. Lo scrive la Nazione.
