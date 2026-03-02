Gazzetta: “Kean con Palladino mesi esaltanti, per Zaniolo grande umiliazione”

Per l'Udinese di Kosta Runjaic che ha perso le ultime tre, per la Fiorentina di Paolo Vanoli che insegue incredibilmente la salvezza, dopo una partenza disastrosa, e che potrebbe staccarsi davvero dal terzultimo posto, visto che Lecce e Cremonese , con le quali è appaiata a quota 24, hanno perso e domenica si sfidano.

Nicolò e Moise hanno condiviso con tanta leggerezza e qualche comportamento evitabile il periodo con l'Italia. Under 21 di Gigi Di Biagio e di Paolo Nicolato, ma anche i primi sei mesi del 2025 a Firenze. Esaltanti per Kean che ha vissuto la sua miglior stagione, umilianti per Zaniolo che ha chiuso l'esperienza al Viola Park litigando con i Primavera della Roma e giocando pochissimo con Raffaele Palladino. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.