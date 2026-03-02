Viola News
Corriere Fiorentino

CorFio: “Udinese-Fiorentina, in campo per Astori. Cosa succederà prima del match”

CorFio: “Udinese-Fiorentina, in campo per Astori. Cosa succederà prima del match” - immagine 1
In ricordo di Astori
Redazione VN

Udinese-Fiorentina sarà anche l’occasione per coniugare ricordo, impegno e prevenzione. A quasi otto anni dalla scomparsa di Davide Astori, avvenuta proprio a Udine il 4 marzo 2018, Associazione Astori, Udinese, Fiorentina e Lega Serie A hanno deciso di lanciare un’iniziativa per onorare il capitano gigliato e sensibilizzare l’attenzione sulla prevenzione cardiologica.

Prima del fischio d’inizio si terrà un momento dedicato alla memoria di Astori, ma il ricordo si tradurrà poi anche in un’azione concreta: in collaborazione con il Reparto di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale è stato infatti attivato un progetto di screening gratuiti e disponibili per chiunque fosse interessato.

I tifosi potranno inquadrare un QR code presente sulle locandine dedicate all’iniziativa per avere informazioni e aderire alle campagne di prevenzione cardiologica promosse. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

