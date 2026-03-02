CorFio: “Udinese-Fiorentina, in campo per Astori. Cosa succederà prima del match”

Udinese-Fiorentina sarà anche l’occasione per coniugare ricordo, impegno e prevenzione. A quasi otto anni dalla scomparsa di Davide Astori, avvenuta proprio a Udine il 4 marzo 2018, Associazione Astori, Udinese, Fiorentina e Lega Serie A hanno deciso di lanciare un’iniziativa per onorare il capitano gigliato e sensibilizzare l’attenzione sulla prevenzione cardiologica.