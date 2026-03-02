CorFio: “Udinese-Fiorentina, in campo per Astori. Cosa succederà prima del match”

Udinese-Fiorentina sarà anche l’occasione per coniugare ricordo, impegno e prevenzione. A quasi otto anni dalla scomparsa di Davide Astori, avvenuta proprio a Udine il 4 marzo 2018, Associazione Astori, Udinese, Fiorentina e Lega Serie A hanno deciso di lanciare un’iniziativa per onorare il capitano gigliato e sensibilizzare l’attenzione sulla prevenzione cardiologica.
In ricordo di Astori
Prima del fischio d’inizio si terrà un momento dedicato alla memoria di Astori, ma il ricordo si tradurrà poi anche in un’azione concreta: in collaborazione con il Reparto di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale è stato infatti attivato un progetto di screening gratuiti e disponibili per chiunque fosse interessato.
I tifosi potranno inquadrare un QR code presente sulle locandine dedicate all’iniziativa per avere informazioni e aderire alle campagne di prevenzione cardiologica promosse. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
