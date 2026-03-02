Fiorentina, l’occasione è ghiotta. Nazione: “Il peso della gara di Udine”

Occasione ghiotta? Di più. Il weekend da spettatori ha portato buone notizie ai tifosi viola. Prima è caduto il Lecce a Como, poi il Verona in casa col Napoli e in serata il Genoa sul campo dell'Inter. La domenica si è poi aperta con la sconfitta della Cremonese contro il Milan. I ragazzi di Nicola hanno lottato e giocato alla pari, ma sono capitolati a pochi minuti dal termine.