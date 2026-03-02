CorSport: “La sfida dell’ex Zaniolo. A Firenze uno dei semestri peggiori di sempre”

Tredici partite, 462 minuti, zero gol, zero assist, quattro gialli e una rissa nello spogliatoio (non il suo). Difficile immaginare un semestre peggiore di quello vissuto da Nicolò Zaniolo a Firenze: arrivato a inizio 2025, il classe ’99 ha lasciato un segno più fuori dal campo che dentro. Il finale col botto - la visita allo spogliatoio della Roma dopo la semifinale Scudetto Primavera contro la Fiorentina, le tensioni, l’indagine della Procura Federale e la multa da 15mila euro - ha pesato più del suo impatto (praticamente assente) in campo.

Dieci mesi dopo, però, la Fiorentina ritrova, da avversario, un altro giocatore. Con l'Udinese Zaniolo ha riscoperto centralità e continuità: cinque gol e un assist in campionato con la dieci sulle spalle, una condizione lontana dai picchi di inizio carriera ma sufficiente a far riemergere qualità che sembravano smarrite. E soprattutto una testa diversa. In un paese che fatica a togliere etichette, Nicolò prova a fare pace col passato, aiutato anche dalla serenità fuori dal campo - è nato da poco il suo secondo figlio, Leonardo - e da attestati di stima come quello di Vincenzo Italiano: «Sei troppo forte, non ascoltare gli altri», gli ha detto il tecnico del Bologna dopo la partita di lunedì scorso.