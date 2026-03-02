La Nazione si sofferma sulla formazione di oggi contro l'Udinese. Paolo Vanoli potrebbe sorprendere tutti in difesa, cambiando le gerarchie: (RASSEGNA VN - KEAN, ZANIOLO E LA SALVEZZA)
Nazione: “Vanoli potrebbe sorprendere tutti in difesa con una suggestione”
Cambio in difesa?
Ecco perché alla fine tutto lascia pensare che sarà Fortini a riprendersi la fascia di competenza, all'interno della classica linea completata da Parisi sul fronte sinistro (Gosens, dopo la botta al volto ricevuta giovedì, è partito per Udine ma se scenderà in campo lo farà solo con una maschera protettiva) e da Pongracic e Ranieri al centro (ma occhio alla suggestione Rugani, che in settimana ha risposto bene ai test a cui lo ha sottoposto lo staff).
