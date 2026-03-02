Gazzetta: “Come sta Kean? Il dolore alla caviglia è diventato una noia minima”

La Gazzetta dello Sport su Moise Kean

Redazione VN 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 08:04)

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Moise Kean. Ora il guaio è diventato una noia minima e il centravanti è di nuovo senza freni. E andato sempre in gol nelle ultime tre giornate (Torino, Como e Pisa) e meglio, in viola, aveva fatto solo fra ottobre e novembre 2024 quando ha avuto una striscia positiva di sette gol in quattro partite consecutive in cui era sceso in campo.

Con Palladino volava e ora è tornato a incidere pure con Vanoli per il quale rappresenta l'uomo della salvezza. I suoi gol sono la vera chiave per uscire dai guai, a costo di fare un altro sgambetto all'amico Zaniolo. L'Udinese è la squadra contro cui Moise ha segnato più reti in A (6) fra cui la doppietta dello scorso 21 dicembre, all'andata (5-1) quando il centravanti, lanciato a rete aveva anche procurato l'espulsione del portiere friulano Okoye, dopo appena sette minuti. Kean è a quota 49 in Serie A e quindi a un passo dal numero tondo di 50, mentre in questa stagione gli manca una rete per andare in doppia cifra fra campionato e Conference League.

Impresa già sfiorata giovedì con lo Jagiellonia quando è subentrato e ha messo lo zampino decisivo sulla seconda rete della Fiorentina, anche se il tiro è stato poi deviato dal difensore avversario Romanczuk.