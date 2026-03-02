CorSport: “Guarita la caviglia, Kean è tornato. A Udine un jackpot inestimabile”

Il presente della Fiorentina passa soprattutto da Moise Kean , tornato decisivo dopo aver superato definitivamente l’infortunio alla caviglia. L’attaccante ha ritrovato continuità e gol, con tre reti consecutive nelle ultime tre giornate, segnale di una condizione fisica finalmente ritrovata dopo due mesi complicati. Il vero Kean può trascinare i viola fuori dalle sabbie mobili, replicando l’impatto devastante già mostrato nella passata stagione.

La sfida di stasera rappresenta un’occasione enorme in chiave salvezza. Le sconfitte di Lecce e Cremonese permettono alla Fiorentina, in caso di vittoria, di effettuare un doppio sorpasso e salire a 27 punti, lasciando il terzultimo posto. Sarebbe una spinta importante per l’autostima, pur nella consapevolezza di una classifica ancora fragile. Serviranno lucidità, equilibrio e cinismo per sfruttare un “jackpot” che può cambiare il volto del campionato viola.