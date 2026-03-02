Il presente della Fiorentina passa soprattutto da Moise Kean, tornato decisivo dopo aver superato definitivamente l’infortunio alla caviglia. L’attaccante ha ritrovato continuità e gol, con tre reti consecutive nelle ultime tre giornate, segnale di una condizione fisica finalmente ritrovata dopo due mesi complicati. Il vero Kean può trascinare i viola fuori dalle sabbie mobili, replicando l’impatto devastante già mostrato nella passata stagione.
Corriere dello Sport
CorSport: “Guarita la caviglia, Kean è tornato. A Udine un jackpot inestimabile”
La sfida di stasera rappresenta un’occasione enorme in chiave salvezza. Le sconfitte di Lecce e Cremonese permettono alla Fiorentina, in caso di vittoria, di effettuare un doppio sorpasso e salire a 27 punti, lasciando il terzultimo posto. Sarebbe una spinta importante per l’autostima, pur nella consapevolezza di una classifica ancora fragile. Serviranno lucidità, equilibrio e cinismo per sfruttare un “jackpot” che può cambiare il volto del campionato viola.
La partita del Bluenergy ha però anche un valore simbolico profondo, nel nome di Davide Astori, ricordato con iniziative dedicate alla prevenzione cardiologica. Contro l’Udinese, la prima vittoria stagionale segnò un punto di svolta; oggi Paolo Vanoli chiede alla squadra di “stare nella sofferenza”, senza cali di tensione, nonostante le fatiche di Conference League contro lo Jagiellonia. Tra memoria, consapevolezza e necessità di risultati, da stasera la Fiorentina è chiamata a dimostrare di essere pronta. Lo scrive il Corriere dello Sport.
