CorSport rivela: “Cessione Kean? Niente di scontato. Ecco la sua volontà”

T utto su Moise Kean. Stasera, a Udine, la Fiorentina si affiderà ai colpi del suo centravanti, che ha da poco compiuto 26 anni, per provare a battere i padroni di casa. (RASSEGNA VN - KEAN, ZANIOLO E LA SALVEZZA)

Il valore dell’ex Juventus è sotto gli occhi di tutti, tanto che sono già ripartite le voci di mercato in vista di un’estate che si preannuncia bollente sul piano delle richieste.

Ci sono però due discriminanti: la clausola da 62 milioni di euro (valida dal primo al 15 luglio), difficilmente accessibile in Italia; e la volontà del giocatore, che partirebbe solo per un’occasione ghiotta in quanto a Firenze si trova bene nonostante le difficoltà di questa annata. Quindi non ci sarà niente di scontato. Lo riporta il Corriere dello Sport.