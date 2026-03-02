Nazione: “Ranieri per dare solidità. Un mese fa sarebbe stata un’eresia”

La Nazione si sofferma sulla difesa della Fiorentina. Paolo Vanoli cerca un modo per regalare solidità alla retroguardia viola. Basterà l'inserimento di Luca Ranieri?
Il problema, semmai, rimane sempre la linea difensiva nella sua interezza, come evidenziato dal ko in Conference. Forse basta inserire il Ranieri di questi tempi per dare solidità e sicurezza. Che detto un mese fa sarebbe stata eresia. Ma in questa stagione nervosa tutto è possibile. Come vincere a Udine. Dipende dalla Fiorentina.
