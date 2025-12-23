Sandro Sabatini fa eco a Ivan Zazzaroni sul tema della Curva Fiesole e dei fischi dopo Fiorentina-Udinese. Il noto giornalista ha attaccato il tifo viola durante il podcast Numer1:
Sabatini duro con la Fiesole: "Ma cosa fischiano quegli scemi? Non siete giudici"
Sabatini duro con la Fiesole: “Ma cosa fischiano quegli scemi? Non siete giudici”
"Se la Fiorentina vince, bisogna esultare e applaudire, invece molti si limitano a diffondere comunicati"
La Fiorentina vince 5-1 con gli stessi giocatori, poi i giocatori vanno sotto la curva e quegli scemi di tifosi li fischiano, si girano. Ma dovreste fare i tifosi, non i giudici. Se la Fiorentina vince, bisogna esultare e applaudire, invece molti si limitano a diffondere comunicati, tutti comunicati, ma fate il tifo!
