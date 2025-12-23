Graziani: “Il modulo? Incidono i giocatori. Non mi fido di Gudmundsson”

"Domenica si è giocata la partita perfetta, contro una squadra che ha avuto grandi difficoltà. Io sono sempre stato fiducioso, anche se una rondine non fa primavera. Ci hanno messo troppo a mostrare certe qualità, ed alcune squadre devono ancora giocare. Non dobbiamo più guardare la classifica, noi dobbiamo fare 30 punti da qui a fine stagione. Il tempo è ancora un nostro alleato, e vediamo se a Parma ci sarà continuità. Non è l'aver cambiato modulo che ti fa vincere, quello che cambia sono i giocatori. Il 4-4-2 è il modulo migliore, anche se non lo fa puù nessuno. Contro l'Udinese si sarebbe vinto anche con il 3-5-2. Pensare di aver svoltato per il cambio modulo è sbagliato"