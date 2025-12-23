Lorenzo De Santis, noto procuratore ed esperto di mercato, è intervenuto a Lady Radio. Ecco il suo pensiero su Fabio Paratici:
L’esperto: “Paratici e quelle garanzie che porterà al mercato viola”
Paratici a un passo dalla Fiorentina
Paratici è un dirigente di alto livello, con una solida esperienza internazionale e grande autorevolezza. È una decisione fortemente orientata al mercato e il fatto che arrivi in questo momento è ancora più rilevante, perché consente di intervenire immediatamente. La Fiorentina ha bisogno di diversi ritocchi sul mercato e Paratici rappresenta una garanzia importante nella gestione delle trattative
