L’esperto: “Paratici e quelle garanzie che porterà al mercato viola”

Paratici a un passo dalla Fiorentina
Lorenzo De Santis, noto procuratore ed esperto di mercato, è intervenuto a Lady Radio. Ecco il suo pensiero su Fabio Paratici:

Paratici è un dirigente di alto livello, con una solida esperienza internazionale e grande autorevolezza. È una decisione fortemente orientata al mercato e il fatto che arrivi in questo momento è ancora più rilevante, perché consente di intervenire immediatamente. La Fiorentina ha bisogno di diversi ritocchi sul mercato e Paratici rappresenta una garanzia importante nella gestione delle trattative

