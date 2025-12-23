Trevisani: “Parisi sembrava Robben! Gudmundsson? Mi fa proprio inc****re”

Riccardo Trevisani, a Cronache di Spogliatoio, ha analizzato la gara della Fiorentina contro l'Udinese. Ecco il suo parere su Gudmundsson, Ranieri ma non solo:
La fascia tolta a Ranieri e la prima vittoria della Fiorentina non sono collegate, è solo una coincidenza. L’Udinese è rimasta in dieci già dal settimo minuto, quindi andrei cauto con gli entusiasmi. Parisi è sembrato Robben: ha disputato una partita che non ricordo di aver mai visto. È lui a innescare Kean nell’azione che porta all’espulsione di Okoye, è lui a conquistare la punizione dell’1-0 ed è sempre lui a servire l’assist per il 2-0 di Gudmundsson. Di fatto, anche il 4-0 di Kean nasce da una sua giocata. La prestazione di Gudmundsson, invece, fa davvero inca****e
Paratici arriverà a Firenze e la società si assicura uno dei migliori dirigenti liberi sulla piazza. Il contratto lungo è il segnale di una programmazione condivisa con Commisso. A gennaio mi aspetto cessioni di peso
