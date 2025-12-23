Flachi su Ranieri: “Io mi sarei sentito umiliato come persona, non avrei giocato”

Viola News
Redazione VN

Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato della situazione che riguarda Luca Ranieri. Ecco le sue parole a Toscana TV:

La fascia tolta a Ranieri? Significa che non è stato considerato all’altezza del ruolo. Personalmente, se fosse successo a me, non avrei giocato: mi sarei sentito profondamente umiliato. In passato ha commesso un errore dicendo «sto imparando a fare il capitano»: essere capitano non si impara, ci si nasce, non esiste una scuola per questo. Per me non lo è mai stato fin dall’inizio. L’atteggiamento dei tifosi, anche dopo il 5-1, è stato maturo e intelligente. Ora la squadra deve invertire la rotta: la situazione va recuperata e i giocatori devono dimostrare di voler riscattarsi dopo aver deluso.

