Orlando: “Vi dico come ha reagito Ranieri alla scelta di Vanoli sulla fascia”

"Parisi? È un ragazzo serio, con grande mentalità e dedizione. Non lo vedo come titolare fisso, ma è perfetto per questa squadra"

Redazione VN 23 dicembre 2025 (modifica il 23 dicembre 2025 | 11:58)

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio. Ecco le sue parole sul momento della squadra di Vanoli:

Il cambio di modulo è stato soltanto rinviato alla gara di Parma. Non farei valutazioni definitive adesso, anche perché l’espulsione del portiere avversario ci ha favorito parecchio. Detto questo, la squadra mi è parsa più solida, come accadeva ai tempi di Palladino. Da tempo sostenevamo la necessità di modificare l’assetto tattico, visto che quello precedente non stava più funzionando

PIOLI

In modo bonario gli rimprovero di essersi ostinato su un sistema di gioco sbagliato. Se avesse provato a cambiare prima, forse oggi sarebbe ancora l’allenatore della Fiorentina

RANIERI

Sono convinto che non si sia risentito per la scelta di Vanoli. È legato alla Fiorentina e ha capito che era giusto fare un passo indietro, lasciando la fascia a De Gea, che ha più esperienza. Indossarla gli faceva piacere, ma questa era la soluzione migliore».

PARISI

È un ragazzo serio, con grande mentalità e dedizione. Non lo vedo come titolare fisso, ma è perfetto per questa squadra: ha cuore, lotta e si impegna sempre. Non lo cederei, perché è uno su cui puoi fare affidamento