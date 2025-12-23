Antonio Cassano, intervenuto a "Viva El Fútbol", ha commentato la situazione della Fiorentina di Rocco Commisso. Ecco le sue parole:
Cassano: “La Fiorentina si salverà. Paratici occhio, Firenze attaccherà anche te”
"Ora arriverà anche Paratici e qualcosa cambierà. Soprattutto nel cedere i giocatori. Poi tutti conosciamo Firenze, alle prime cose negative attaccheranno anche Fabio"
La Fiorentina si salverà, in un modo o nell'altro. Aspettiamo Parma e Cremonese, ma con 4 punti si rimette in carreggiata. L'Udinese sembrava il Liverpool contro il Napoli, al Franchi invece sembrava la San Martinese. A me piace il calcio, ma in Italia non si vede nulla. Si salvano davvero in pochi. Comunque ripeto, la Fiorentina si tirerà fuori da questa situazione. In un mese sarà tutto risolto, salvo disastri. Ora arriverà anche Paratici e qualcosa cambierà. Soprattutto nel cedere i giocatori. Poi tutti conosciamo Firenze, alle prime cose negative attaccheranno anche Fabio. "Ex Juve..." ecc, Firenze si sa. Fa sempre così
