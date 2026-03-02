TS: “La Fiorentina si affida a Kean. Runjaic ritrova due giocatori, out Solet”

Udinese

Il tecnico Kosta Runjaić recupera Davis e Kamara ma perde Solet. I due giocatori hanno lavorato in gruppo, ma dovrebbero partire dalla panchina. L'Udinese è alla ricerca di punti dopo tre sconfitte consecutive perché sa bene che il gap dalla terz'ultima non è poi così grande. Per sostituire Solet in difesa la soluzione più accredita porta a Bertola, capace di dimostrare le sua caratteristiche sia nel ruolo di centrale che come braccetto di sinistra in difesa e in mediana. Lo scrive Tuttosport.