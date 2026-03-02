CorFio sicuro: “Vanoli ha scelte obbligate. La formazione è fatta, nessuna sorpresa”

La stagione della Fiorentina continua a sembrare una lunga seduta di psicoterapia, segnata da alti rari e cadute frequenti. A Udine la squadra arriva appesantita anche dalla fatica extra della Conference League, ma Paolo Vanoli sa che ora più che mai serve dare continuità ai recenti successi contro Como e Pisa. Il margine d’errore si è drasticamente ridotto e i punti in palio pesano enormemente, soprattutto dopo il sofferto passaggio agli ottavi europei.