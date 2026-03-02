Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorFio sicuro: “Vanoli ha scelte obbligate. La formazione è fatta, nessuna sorpresa”

Corriere Fiorentino

CorFio sicuro: “Vanoli ha scelte obbligate. La formazione è fatta, nessuna sorpresa”

CorFio sicuro: “Vanoli ha scelte obbligate. La formazione è fatta, nessuna sorpresa” - immagine 1
Il Corriere Fiorentino sulla Fiorentina e la formazione
Redazione VN

La stagione della Fiorentina continua a sembrare una lunga seduta di psicoterapia, segnata da alti rari e cadute frequenti. A Udine la squadra arriva appesantita anche dalla fatica extra della Conference League, ma Paolo Vanoli sa che ora più che mai serve dare continuità ai recenti successi contro Como e Pisa. Il margine d’errore si è drasticamente ridotto e i punti in palio pesano enormemente, soprattutto dopo il sofferto passaggio agli ottavi europei.

Contro l’Udinese di Kosta Runjaić, squadra fisica e competitiva, Vanoli si affiderà in larga parte ai titolari. L’assenza di Dodò obbliga a una scelta sulla destra, con Niccolò Fortini favorito su Pietro Comuzzo. Al centro della difesa conferma per Luca Ranieri e Marin Pongračić davanti a David de Gea, mentre Daniele Rugani partirà dalla panchina. A sinistra spazio a Fabiano Parisi, con Robin Gosens preservato.

Il centrocampo sarà guidato da Nicolò Fagioli, in diffida, affiancato da Rolando Mandragora e Marco Brescianini. Davanti, l’assenza di Solomon apre le porte al ritorno dal 1’ di Albert Gudmundsson, mentre Moise Kean guiderà l’attacco a caccia del quarto gol consecutivo, supportato da Harrison. A Udine la Fiorentina si gioca molto più di una partita: si gioca la credibilità del suo finale di stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Leggi anche
E se Gudmundsson non ce la dovesse fare? Gazzetta: “I sostituti”
Gazzetta avvisa la Fiorentina: “Zaniolo è tornato il fenomeno visto a Roma”

© RIPRODUZIONE RISERVATA