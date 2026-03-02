Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa E se Gudmundsson non ce la dovesse fare? Gazzetta: “I sostituti”

Gazzetta dello Sport

E se Gudmundsson non ce la dovesse fare? Gazzetta: “I sostituti”

Gudmundsson
La Gazzetta dello Sport su Gudmundsson
Redazione VN

Paolo Vanoli torna al formato-Serie A e nell'undici iniziale sono attesi tanti titolari, già protagonisti delle ultime due vittorie in campionato, a Como e con il Pisa. Deve però fare i conti con un'assenza pesante perché è out per infortunio l'esterno d'attacco Solomon e sulla sinistra potrebbe avere spazio Gudmundsson, anche se il suo minutaggio è ancora ridotto perché è stato impegnato solo per pochi minuti in Conference, dopo essersi messo alle spalle l'infortunio alla caviglia.

Le alternative sono Fazzini o Fabbian. Dubbio anche in difesa per chi sostituirà lo squalificato Dodo a destra, ma il sostituto più naturale sarebbe Fortini. Per la sinistra arretrata Gosens è stato convocato, però rimane da capire il suo eventuale impiego e semmai con una maschera a causa di due micro fratture al volto). Possibile infine l'esordio in corsa di Rugani arrivato nel mercato invernale. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

Leggi anche
Gazzetta avvisa la Fiorentina: “Zaniolo è tornato il fenomeno visto a Roma”
Nazione: “Assenza Dodò? Il brasiliano è stato più croce che delizia quest’anno”

© RIPRODUZIONE RISERVATA