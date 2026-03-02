Paolo Vanoli torna al formato-Serie A e nell'undici iniziale sono attesi tanti titolari, già protagonisti delle ultime due vittorie in campionato, a Como e con il Pisa. Deve però fare i conti con un'assenza pesante perché è out per infortunio l'esterno d'attacco Solomon e sulla sinistra potrebbe avere spazio Gudmundsson, anche se il suo minutaggio è ancora ridotto perché è stato impegnato solo per pochi minuti in Conference, dopo essersi messo alle spalle l'infortunio alla caviglia.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa E se Gudmundsson non ce la dovesse fare? Gazzetta: “I sostituti”
Gazzetta dello Sport
E se Gudmundsson non ce la dovesse fare? Gazzetta: “I sostituti”
La Gazzetta dello Sport su Gudmundsson
Le alternative sono Fazzini o Fabbian. Dubbio anche in difesa per chi sostituirà lo squalificato Dodo a destra, ma il sostituto più naturale sarebbe Fortini. Per la sinistra arretrata Gosens è stato convocato, però rimane da capire il suo eventuale impiego e semmai con una maschera a causa di due micro fratture al volto). Possibile infine l'esordio in corsa di Rugani arrivato nel mercato invernale. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA