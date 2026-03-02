E se Gudmundsson non ce la dovesse fare? Gazzetta: “I sostituti”

Paolo Vanoli torna al formato-Serie A e nell'undici iniziale sono attesi tanti titolari, già protagonisti delle ultime due vittorie in campionato, a Como e con il Pisa. Deve però fare i conti con un'assenza pesante perché è out per infortunio l'esterno d'attacco Solomon e sulla sinistra potrebbe avere spazio Gudmundsson, anche se il suo minutaggio è ancora ridotto perché è stato impegnato solo per pochi minuti in Conference, dopo essersi messo alle spalle l'infortunio alla caviglia.