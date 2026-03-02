Repubblica: “Fiorentina, ecco come affrontare l’Udinese. Gara in ricordo di Astori”

La Fiorentina stasera affronta l'Udinese: vincere vorrebbe dire staccare Lecce e Cremonese. I ragazzi di Vanoli devono dimostrare di voler affrontare l'avversario mettendo la partita sul piano tecnico del palleggio. L'Udinese, infatti, è una squadra molto fisica , abile a sfruttare i piazzati e i centimetri di tanti dei propri giocatori: impostare una gara sporca con l’Udinese significherebbe portare la gara sul piano più congeniale agli avversari.
Udinese-Fiorentina si gioca a pochi giorni di distanza dall'anniversario della morte del capitano viola Davide Astori. Il difensore scomparve proprio in ritorno ad Udine, ormai otto anni fa. Lo scrive La Repubblica.
