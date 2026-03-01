Udinese-Fiorentina si giocherà ancora una volta nel nome di Davide Astori. Al Bluenergy Stadium, a quasi otto anni dalla sua scomparsa avvenuta durante il ritiro con la Fiorentina, il match assumerà un significato che va oltre il calcio. Udinese, Fiorentina, Associazione Astori e Lega Serie A hanno scelto di ricordare il capitano viola per sempre con una cerimonia ufficiale in campo prima del fischio d’inizio, come accade ai grandi protagonisti della storia del pallone, legando il ricordo a un forte senso di responsabilità civile.
“Si poteva evitare”: il ricordo di Astori dopo 8 anni dalla sua scomparsa
L’omaggio ad Astori si tradurrà anche in un’iniziativa concreta di prevenzione. In collaborazione con il reparto di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, sarà attivato un progetto di screening cardiologici gratuiti aperti a tutti. I tifosi presenti allo stadio potranno informarsi e aderire tramite un QR code diffuso sulle locandine e sui maxischermi, mentre ulteriori check-up gratuiti verranno organizzati nei locali dello stadio in date successive. Anche chi non sarà presente al Bluenergy Stadium potrà partecipare compilando un modulo che verrà diffuso sui canali social dell’Udinese.
La coincidenza delle date rende il ricordo ancora più toccante: la gara si gioca la sera del 2 marzo, mentre era il 4 marzo 2018 quando Astori fu trovato senza vita nella sua stanza d’albergo. Aveva 31 anni ed era atteso proprio da Udinese-Fiorentina. La Cassazione ha stabilito che la morte fu causata da un’aritmia ventricolare maligna dovuta a una grave patologia cardiaca non diagnosticata, condannando il professor Giorgio Galanti. Da questa tragedia nasce oggi un impegno concreto: trasformare la memoria di Davide Astori in consapevolezza, prevenzione e tutela della salute, affinché il suo nome continui a salvare vite. Lo scrive il Corriere dello Sport.
