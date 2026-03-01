L’incrocio: Gudmundsson e Zaniolo, gli incompiuti in cerca di consacrazione

La Repubblica scrive oggi di due giocatori di Fiorentina e Udinese che non hanno ancora espresso il loro massimo in carriera: Albert Gudmundsson e Nicolò Zaniolo. Come scrive il quotidiano, i due hanno mostrato in carriera lampi abbaglianti e abilità sopraffine, ma per un motivo o per l'altro pur essendo nel pieno della maturità devono ancora sfruttare tutto il proprio potenziale. I due lo scorso anno sono persino stati compagni di squadra per un breve periodo visto che Zaniolo lasciò l'Atalanta nel mercato di gennaio per immergersi nell'avventura fiorentina proprio lì dove tutto ebbe inizio. L'attuale 10 dell'Udinese, infatti, a undici anni è entrato nel settore giovanile viola prima di spiccare il volo verso altri lidi a 17. L'idea sembrava giusta ma presto tutto andò a rotoli e tra cambio di modulo, difficoltà fisiche e qualche scivolone pure fuori dal campo, la "Fiorentina bis" si chiuse con 13 presenze senza reti prima del nuovo addio. Sono invece 64 le partite giocate con la maglia viola sulle spalle dell'islandese, 15 i gol complessivi. Anche se resta quella sensazione costante di un giocatore ancora lontano rispetto al trascinatore ammirato ai tempi del Genoa. Più attaccante Zaniolo, fortissimo, fisico e con un mancino potente anche nei tiri da fuori; decisamente più rifinitore Gudmundsson, molto più abile nello stretto e capace di coprire svariate parti del campo. Entrambi spesso costretti a lottare contro gli infortuni, anche se su questo piano all'italiano è decisamente andata peggio. Dopo le ombre del recente passato, Zaniolo ha fatto un passo indietro (Udine) per provare poi a farne due in avanti. Ha ritrovato continuità, l'indiscussa titolarità e anche felicità. Sono 24 le partite giocate con l'Udinese condita da sei reti e tanti complimenti dagli allenatori avversari: l'ultimo è stato Vincenzo Italiano che ha sentito il dovere di ripetergli "sei fortissimo" dopo l'ultimo incrocio con il suo Bologna.