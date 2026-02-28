Tegola Solomon per la Fiorentina: ecco quanto starà fuori l’esterno viola

La Fiorentina ha comunicato l’esito degli esami a cui sono stati sottoposti Manor Solomon e Luca Lezzerini dopo l’infortunio rimediato in Conference League contro il Jagiellonia Białystok.
Per l’esterno viola si tratta di una lesione tra il I e il II grado del muscolo retto femorale della coscia destra, un infortunio muscolare che impone prudenza e tempi di recupero non brevissimi.
Una lesione tra primo e secondo grado del retto femorale comporta generalmente uno stop compreso tra 3 e 5 settimane, a seconda dell’evoluzione clinica e della risposta alla terapia.
Tradotto: Solomon dovrebbe restare ai box per circa un mese, salvo complicazioni. Molto dipenderà dai controlli delle prossime settimane e dalla rapidità con cui il muscolo cicatrizzerà senza rischi di ricadute.
