Dodò squalificato a Udine: perché Comuzzo è la scelta migliore per sostituirlo

Paolo Vanoli può contare su Pietro Comuzzo per sostituire Dodò nella sfida contro l'Udinese

Marta Bucalossi Redattrice 28 febbraio - 11:26

Per Niccolò Fortini la gara di ritorno con lo Jagiellonia è stato un provino a cui Vanoli l’ha sottoposto in vista della partita di Udine. Con l’ammonizione rimediata contro il Pisa Dodò è squalificato e il classe 2006 è uno dei candidati a sostituirlo. Lo stesso Paolo Vanoli l’ha confermato nel post partita di Fiorentina-Jagiellonia:

Dodò è stata una situazione di emergenza. Volevo far riposare Harrison e provare Fortini da terzino perché è uno dei candidati per Udine.

I segnali mandati da Fortini non sono stati però incoraggianti, con il terzino troppo spesso in difficoltà e oggetto alle incursioni della squadra polacca. Per questo Vanoli valuterà anche un’altra alternativa: l’adattamento di Pietro Comuzzo in un ruolo che ha già ricoperto in passato.

Sia chiaro, la sua prestazione contro lo Jagiellonia ha lasciato grandi dubbi accreditandolo come il peggiore in campo di un gruppo quasi svogliato e poco aggressivo. Tuttavia, nelle ultime uscite in campionato aveva dimostrato una grande crescita e - in coppia con Ranieri - ha garantito una solidità difensiva che è mancata per buona parte della stagione alla Fiorentina. Grazie al recupero dell’ex capitano viola, quella che si è andata a delineare, è un’accoppiata che ha conferito maggior compattezza al reparto. Un fattore spesso assente quando Comuzzo è stato affiancato a Pongracic - come nella gara di giovedì sera - giocatore capace di avanzare fino alla metà campo palla al piede rompendo la linea difensiva e lasciando Comuzzo senza punti di riferimento.

Un altro motivo per cui Vanoli potrebbe preferire Comuzzo a Fortini si ritrova nella fisicità dei giocatori dell’Udinese. Comuzzo da questo punto parte avvantaggiato e potrebbe dare maggior apporto nei duelli. Senza contare che, con un eventuale impiego di Fortini, la Fiorentina sarebbe sbilanciata in avanti con un Harrison schierato alto poco propenso ai ripiegamenti. L’ex Juve Stabia non brilla per le sue capacità difensive e proprio a Castellammare era stato impiegato principalmente come esterno.

La scelta più logica sembra dunque quella di impiegare Comuzzo come terzino destro, in una gara che si preannuncia intensa e ricca di duelli. Schierare Fortini, alla luce delle difficoltà mostrate potrebbe rappresentare un rischio. Nessuna bocciatura per il classe 2006, solo una scelta dettata dal contesto e dalle richieste di campo.