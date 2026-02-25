La fascia sì, ma non togliete la Fiorentina a Ranieri. E quel gesto sotto la Fiesole

La scelta di Paolo Vanoli, dolorosa ma necessaria, ha dato una svolta alla polveriera in cui si era trasformato lo spogliatoio della Fiorentina. L’ex Torino ha messo il bene della squadra al primo posto; lo stesso ha fatto Ranieri. A gennaio, nonostante l’interesse di squadre come Torino e Bologna, ha deciso di rimanere a Firenze a tutti i costi. Scelta avallata dallo stesso Fabio Paratici. L’importanza di questo giocatore per il gruppo era sotto gli occhi di tutti.
Firenze non ha mai regalato nulla a nessuno. Basta vedere il rapporto tra la città e l’ex capitano viola Biraghi, mentore di Ranieri. E Luca, senza mai nascondersi, è stato spesso nel mirino delle critiche del Franchi. E tutto ciò gli fa onore. Lui la Fiorentina l’ha voluta con forza già a Moena nel 2021, quando con determinazione ha convinto Vincenzo Italiano. E non la mollerà adesso.
