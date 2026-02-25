Viola News
La fascia sì, ma non togliete la Fiorentina a Ranieri. E quel gesto sotto la Fiesole

Tutta la forza di Luca Ranieri
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi 

Non togliete la Fiorentina a Luca Ranieri! Questo è il messaggio che l'ex capitano viola ha mandato a tutto l’ambiente dopo il ritorno in campo senza fascia. Quello che è successo al difensore viola avrebbe “ammazzato” (calcisticamente parlando) chiunque. Ma non Ranieri. Non chi ha sempre dato tutto per questa squadra e per questa città. Certo, commettendo qualche errore, ma senza mai trascurare ciò che conta di più: la Fiorentina.

La gara di lunedì è stata l’ennesima riprova della rinascita del classe ’99. Una partita perfetta, senza sbavature, con l’apice toccato in occasione di quel grande recupero su Meister in area di rigore. Decisivo per il risultato. Non solo. Una scena, alla fine del match, non è passata inosservata: Ranieri ha guidato il gruppo sotto la Fiesole. Lui, guardando i tifosi, ha esultato con le lacrime agli occhi davanti alla propria squadra. Un gesto chiaro, che dimostra come il gruppo riconosca ancora l’ex Salernitana come leader del gruppo viola. Senza fascia, ma con ancora tanta voglia di fare la differenza.

La scelta di Paolo Vanoli, dolorosa ma necessaria, ha dato una svolta alla polveriera in cui si era trasformato lo spogliatoio della Fiorentina. L’ex Torino ha messo il bene della squadra al primo posto; lo stesso ha fatto Ranieri. A gennaio, nonostante l’interesse di squadre come Torino e Bologna, ha deciso di rimanere a Firenze a tutti i costi. Scelta avallata dallo stesso Fabio Paratici. L’importanza di questo giocatore per il gruppo era sotto gli occhi di tutti.

Firenze non ha mai regalato nulla a nessuno. Basta vedere il rapporto tra la città e l’ex capitano viola Biraghi, mentore di Ranieri. E Luca, senza mai nascondersi, è stato spesso nel mirino delle critiche del Franchi. E tutto ciò gli fa onore. Lui la Fiorentina l’ha voluta con forza già a Moena nel 2021, quando con determinazione ha convinto Vincenzo Italiano. E non la mollerà adesso.

