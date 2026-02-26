Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara di Conference League contro lo Jagiellonia. Ecco le sue parole:
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Vanoli (conf): “Mi prendo la responsabilità. Non sono entrato in testa ai ragazzi”
news viola
Vanoli (conf): “Mi prendo la responsabilità. Non sono entrato in testa ai ragazzi”
Le parole in conferenza stampa dell'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, dopo la sfida contro lo Jagiellonia
Sulla prestazione—
I ragazzi sono stati bravi all'andata e oggi una delusione? Io sono rammaricato perché questo partita ci ha fatto perdere un vantaggio importante dell'andata e degli infortuni. Solomon e Lezzerini un risentimento al retto, Gosens allo zigomo. Non ti puoi permettere di sbagliare l'approccio. Sono dispiaciuto per aver perso delle energie. Siamo una squadra, l'abbiamo dimostrato all'andata, ma serve farlo fino alla fine.
Sulla preparazione della partita dal punto di vista psicologico—
Se abbiamo fatto un primo tempo così mi prendo io la responsabilità, perché significa che non gli sono entrato in testa. Su campo internazionale nulla è semplice. Non buttiamo tutto sul negativo. Stiamo crescendo, siamo riusciti a restare in partita e reagire. E' tutto un fatto di crescita. Ma è l'allenatore che deve dare questo input e me ne prendo al responsabilità. Non siamo una squadra in grado di gestire una partita. Noi siamo una squadra che deve palleggiare e andare avanti e sono dispiaciuto. Non era facile riprenderla.
Sulle parole durante l'intervallo—
Stasera penso che abbiamo sbagliato quasi tutto. Siamo tornati indietro di due passi. Però questi errori ci devono servire da lezione. Da queste partite si deve e può crescere. Mi dispiace, e l'ho detto ai ragazzi, perché lunedì andiamo in un campo difficile contro una squadra fisica e oggi hai sprecato tante energie. Certe volte bisogna avere più personalità a gestire la palla. Comunque abbiamo passato il turno e bene così. Ora serve pensare al campionato
Sulla prestazione e se si sente di chiedere scusa ai tifosi—
Io penso che stiamo dando tutto. Poi quel tutto a volte non è abbastanza. Non è una questione di mancare di rispetto ai tifosi. Quando serviva l'abbiamo fatta. Partita indecorosa, è vero, e me ne prendo la responsabilità. Se mi sento di chiedere scusa ai tifosi lo faccio. Quest'anno non ce ne va bene una. Si pensa sempre che con una vittoria la Fiorentina sia fuori da questa situazione, ma non è così. Serve dare tutto. Anche voi dovete essere più positivi. Io ho giocato nella Fiorentina, so cosa cerca un tifoso viola. Stiamo dando tutto.
Sulle parole di Dzeko—
Non le ho lette. Ho talmente tante cose per la testa, sento poco anche i miei figli ultimamente. Le sue parole? Diventerà un bravo allenatore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA