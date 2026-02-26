Al termine della conferenza stampa al termine di Fiorentina-Jagiellonia, al tecnico gigliato Paolo Vanoli sono state riportate le parole di Edin Dzeko, uscite proprio oggi riguardo alle scelte tecniche, in particolare i cambi, dell'allenatore viola in occasione della trasferta di Parma:
Vanoli risponde a Dzeko: “Le parole del bosniaco? Diventerà un bravo allenatore”
L'allenatore viola commenta le dichiarazioni dell'ex attaccante della Fiorentina
Non ho letto né sentito quello che ha detto Dzeko, ultimamente ho troppe cose nella testa, sento raramente anche i miei figli. Ha criticato i miei cambi fatti a Parma? Credo che Dzeko diventerà un bravo allenatore, che vi devo dire...
