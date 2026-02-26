Viola News
Vanoli risponde a Dzeko: “Le parole del bosniaco? Diventerà un bravo allenatore”

L'allenatore viola commenta le dichiarazioni dell'ex attaccante della Fiorentina
Al termine della conferenza stampa al termine di Fiorentina-Jagiellonia, al tecnico gigliato Paolo Vanoli sono state riportate le parole di Edin Dzeko, uscite proprio oggi riguardo alle scelte tecniche, in particolare i cambi, dell'allenatore viola in occasione della trasferta di Parma:

Non ho letto né sentito quello che ha detto Dzeko, ultimamente ho troppe cose nella testa, sento raramente anche i miei figli. Ha criticato i miei cambi fatti a Parma? Credo che Dzeko diventerà un bravo allenatore, che vi devo dire...

