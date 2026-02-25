Siemieniec: “Domani sarà una mission impossible. Il Franchi? Non impressiona”

"Il calcio è imprevedibile, soprattutto in Europa, questa sarebbe la risposta più classica. Ma chiaramente se vogliamo fare una partita seria, giochiamo davanti ad un pubblico pesante. Lo stadio non ci fa una grande impressione, ma ha una grande storia, un qualcosa di pesante. Le motivazioni sono uno stimolo, e noi vogliamo sempre vincere, a prescindere da tutto. Negli ultimi anni abbiamo raggiunto grandi risultati, tutti i nostri giocatori vogliono vincere e superare il turno. Già all'andata era una mission impossibile, domani sarà ancora più dura. La Fiorentina non ci lascerà molte occasioni. Nel tempo abbiamo acquisito esperienza, che ci ha dato maggiore convinzione nei nostri mezzi. La qualità della Fiorentina mi ha impressionato, hanno vinto 3 partite di recente, sono aggressivi e vincono i duelli. Vanoli ha grande esperienza, ha lavorato con grandi allenatori e si vede. Era solo una questione di tempo per la Fiorentina, e sfortunatamente hanno recuperato la propria forza contro di noi"