Taras Romancuk, capitano dello Jagiellonia, ha parlato dal Franchi. Le dichiarazioni:
news viola
Romanczuk: “La Fiorentina è stata pratica. Abbiamo sprecato troppo”
"Domani bisogna segnare, anche all'andata abbiamo avuto delle occasioni, dobbiamo migliorare nel cinismo. Cercheremo di sfruttare le nostre occasioni. Conosciamo la classe italiana nel difendere, sanno farlo bene, tengono la linea. Abbiamo visto anche come hanno sfruttato le occasioni, dobbiamo fare come loro. Hanno avuto 3 occasioni, ed hanno fatto 3 gol. La Fiorentina ultimamente ha fatto ottimi risultati, non avremo troppa pressione. Mandragora ha delle grandi capacità, è un giocatore forte, ha recuperato tantissimi palloni. La nostra difesa ha avuto molte difficoltà. Ma va detto che anche la loro difesa è stata efficace, si sono mostrati molto pratici."
La gara di domani: "Per noi è un grande palcoscenico, la Fiorentina ha una grande storia, non sarà facile. Se qualcuno ci avesse chiesto al sorteggio con chi volevamo giocare, quasi tutti sarebbero stati contenti. Per noi è un'ottima esperienza, poter mostrare le nostre capacità, anche per i più giovani. I piazzati? Faremo del nostro meglio su questo fondamentale. Ricordo la partita qui del Poznan, dove rimontarono, fu una gara incredibile. Alla Fiorentina bastò poco nel finale per ribeltarla. All'andata il risultato non è dipeso dalla pressione, quest'anno abbiamo giocato anche contro il Betis. Ci è mancato il cinismo sullo 0-1, dove potevamo recuperare. Le cose non sono andate come speravamo, e sullo 0-2 era molto difficile recuperare"
© RIPRODUZIONE RISERVATA