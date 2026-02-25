Viola News
Paolo Vanoli in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno dei playoff di Conference League con lo Jagiellonia
Alla vigilia della sfida di ritorno dei playoff di Conference League con lo Jagiellonia, è tornato a parlare Paolo Vanoli in conferenza stampa. Ecco le sue parole su Gudmundsson:

Gudmundsson è venuto in panchina con il Pisa, ieri ha fatto un allenamento aerobico. Spero domani di poterlo utilizzare a partita in corso e dargli minutaggio. Per Rugani abbiamo organizzato un'amichevole con la Primavera per averlo in forma a Udine

