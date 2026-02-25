Alla vigilia della sfida di ritorno dei playoff di Conference League con lo Jagiellonia, è tornato a parlare Paolo Vanoli in conferenza stampa. Ecco le sue parole su Gudmundsson:
Paolo Vanoli in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno dei playoff di Conference League con lo Jagiellonia
Gudmundsson è venuto in panchina con il Pisa, ieri ha fatto un allenamento aerobico. Spero domani di poterlo utilizzare a partita in corso e dargli minutaggio. Per Rugani abbiamo organizzato un'amichevole con la Primavera per averlo in forma a Udine
