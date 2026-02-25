Vanoli: “Domani tutti a disposizione. Ecco qual è il nostro obiettivo”

Le parole di Paolo Vanoli alla vigilia di Fiorentina-Jagiellonia in conferenza stampa

Alla vigilia della sfida di ritorno dei playoff di Conference League con lo Jagiellonia, è tornato a parlare Paolo Vanoli in conferenza stampa. In una settimana perfetta, tra l'andata il Como e il derby con il Pisa, il tecnico ex Torino ha affrontato tutti i temi di fronte ai giornalisti. Ecco le sue parole:

Come sta la squadra e qual è l'obiettivo? — "Il passaggio del turno è ovviamente il nostro obiettivo. La partita di domani servirà capire come affrontare la gara di ritorno dopo un vantaggio così netto dell'andata. Il playoff di inizio stagione ne è l'esempio lampante. Dobbiamo avere una continuità, vincere aiuta a vincere."

Domani servirà lavorare nel gestire la partita? — "Ogni giorno serve per migliorarci. Dobbiamo continuare a migliorare le nostre qualità e proseguire il lavoro che stiamo facendo ultimamente, soprattutto nei minuti di recupero. Con il Pisa Fazzini sbaglia il gol che avrebbe chiuso la partita e qualche secondo dopo abbiamo concesso il pallone del pareggio al Pisa. Siamo andati in difficoltà molte volte sotto questo aspetto ma stiamo lavorando bene. Metterei il focus su questo"

Anche questa volta i big a riposo? — "No, questa volta sono tutti a disposizione, tranne ovviamente per chi è fuori lista. Per Rugani abbiamo organizzato un'amichevole con la Primavera per averlo in forma a Udine"

La squadra corre meglio in campo? — "Si sono d'accordo, non bisogna guardare solo la fase difensiva, ma sia in attacco che in difesa dobbiamo essere squadra. Stiamo correndo meglio, anche sulle preventive siamo molto migliorati. Eravamo in passato esposti alle grandi velocità, adesso molto meno. Quando sei più squadra corri meglio, son piccoli aspetti che fanno parte di un processo"

Cosa ne pensa di Siemienec? — "Mi piace come gioca lo Jagiellonia, ho visto anche l'ultima partita pareggiata in casa. Il calcio internazionale mi piace tantissimo, studi molto le innovazioni del calcio. Loro stanno facendo bene, all'andata siamo stati molto bravi noi sfruttando i momenti che ci hanno lasciato. Sono un squadra ben organizzata, tecnica, che fa possesso palla. Siemienec è un allenatore interessante"

Come sta Gudmundsson? — "È venuto in panchina con il Pisa, ieri ha fatto un allenamento aerobico. Spero domani di poterlo utilizzare a partita in corso e dargli minutaggio"

Sui ragazzi della Primavera — "Ci credo tantissimo nei giovani, è sempre stata una mia dote. Sia dai tempi della Nazionale che in Russia. L'ho dimostrato qua con Kouadio, con Balbo...Quando ho tempo guardo spesso la Primavera, mi piace portare su ragazzi ad allenarsi per vedere come si comportano. I ragazzi della prima squadra devono essere l'esempio per questi giovani"

Sulla forza dello Jagiellonia e del calcio estero — "Penso che stiamo sottovalutando il calco internazionale e i campionati esteri. Da una decina di anni che il calcio oramai è aperto in tutto il mondo. Credo che sia uno sport in continua evoluzione. Il nostro campionato ha una grande storia ed è molto complicato a livello tattico"

Sulle scelte della lista UEFA — "Non cambierei le mie scelte, è troppo facile parlare con il senno di poi. Son state scelte sofferte, perché lasciare fuori qualcuno fa sempre male, anche per un allenatore.

Su Comuzzo — "Ha tutte le doti per migliorare, ha avuto alti e bassi. Penso che sia un difensore completo, poi in prospettiva ha da migliorare tecnicamente per essere un difensore moderno. A volte in area si lascia sfilare troppe volte l'avversario. Son piccole cose che migliorerà perché ha la testa giusta"

