Il calciatore della Fiorentina, Roberto Piccoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di ritorno dei playoff di Conference contro lo Jagiellonia al Franchi. Queste le sue parole:
Piccoli: “Vincere aiuta a vincere. Siamo cresciuti come squadra”
Le parole in conferenza stampa dell'attaccante viola, Roberto Piccoli, alla vigilia del ritorno di Conference League contro lo Jagiellonia
Come dice il mister, vincere aiuta a vincere. Questo ha portato energia positiva. Domani dobbiamo fare una grande partita e centrare la qualificazione con una vittoria. Poi testa all'Udinese per proseguire il nostro percorso.
Sul suo momento alla Fiorentina—
All'inizio ho avuto un po' di difficoltà ad ambientarmi, così come capita ad ogni giocatore che passa da una squadra all'altra. Ormai sono entrato dentro a questa famiglia che è la Fiorentina. Adesso riesco a dimostrare sempre più il mio valore.
Su cosa rappresenta la Conference League—
Ha un valore importantissimo, siamo qui per vincerla. Dobbiamo cercare di vincere ogni partita e arrivare fino alla fine. Così come dobbiamo fare bene in campionato per centrare la salvezza.
Sul giocare nella sofferenza—
Come squadra siamo migliorati soprattutto nel compattarci, unirci. Ci sono momenti diversi in una partita, noi siamo bravi da 3/4 partite a fare questo e a concedere poco ai nostri avversari. Dobbiamo continuare così, perché se prendi sempre meno gol andrà sempre meglio.
Sull'arrivo degli esterni e l'aiuto che danno in attacco—
Sicuramente gli esterni ci aiutano molto. Harrison e Solomon sono veramente bravi a saltare l'uomo e a creare superiorità numerica. Ovviamente io e Moise ne beneficiamo. Possiamo giocare sia soli che in coppia, ma loro ci stanno aiutando tanto. Hanno capito subito in che situazione siamo.
