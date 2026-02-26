Dzeko: “Ecco quando ho capito che con la Fiorentina non potevo continuare”

L'ex attaccante viola Edin Dzeko , in un'intervista rilasciata a Bild, ha raccontato del momento in cui ha capito che la sua strada e quella della Fiorentina si dovevano separare:

Il cambio difensore per difensore é stato fatto in un primo momento all’intervallo perché Viti aveva chiesto il cambio e la partita era sullo 0- 0. Dopo il gol é entrato Piccoli con Kean e Gudmundsson già in campo. Probabilmente Dzeko si riferisce a Gosens per Parisi, ma quest'ultimo giocava alto, oppure a Kouadio per Comuzzo. (ndr)