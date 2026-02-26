Dzeko: “Ecco quando ho capito che con la Fiorentina non potevo continuare”

L'ex attaccante viola Edin Dzeko, in un'intervista rilasciata a Bild, ha raccontato del momento in cui ha capito che la sua strada e quella della Fiorentina si dovevano separare:
Stavamo giocando a Parma ed era una partita molto importante per la Fiorentina, contro una squadra candidata alla retrocessione. Ero in panchina. Stavamo perdendo dopo l'intervallo e mi stavo riscaldando. Pochi minuti prima della fine, l'allenatore ha fatto un altro cambio, ha tolto un difensore e ne ha inserito un altro. Allora mi sono detto che non si può continuare così. Mi sono chiesto cosa volessi e di cosa avessi bisogno. La risposta è stata chiara: uno stadio emozionante, tifosi entusiasti e un club che mi avrebbe motivato di nuovo.
Il cambio difensore per difensore é stato fatto in un primo momento all’intervallo perché Viti aveva chiesto il cambio e la partita era sullo 0- 0. Dopo il gol é entrato Piccoli con Kean e Gudmundsson già in campo. Probabilmente Dzeko si riferisce a Gosens per Parisi, ma quest'ultimo giocava alto, oppure a Kouadio per Comuzzo. (ndr)
L'idea Schalke—
Il giorno dopo la partita, abbiamo pranzato con la squadra. Dopo pranzo, mi sono seduto da solo in sala e ho riflettuto. All'improvviso mi è venuto in mente lo Schalke. In quel momento, ho subito preso il telefono e ho mandato un messaggio a Nikola chiedendogli se avesse bisogno di un attaccante. Mi ha chiamato subito e mi ha chiesto se poteva mettermi in contatto con l’allenatore. Ho detto: “Sì, volentieri”. Poi tutto ha cominciato ad andare per il verso giusto.
